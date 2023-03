Southgate alerte sur le manque de joueurs anglais en Premier League

Si le championnat anglais fait aujourd'hui partie des plus lucratifs du monde, ce sont principalement des joueurs d'origines étrangères qui y rayonnent. Et ce, au grand dam du sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate. Après avoir annoncé les joueurs convoqués pour les matchs face à l'Italie (23/03) et contre l'Ukraine (26/03), l'ancien coach d'Aston Villa a préféré ironisé. "Peut-être que, bientôt, je devrais choisir des joueurs de Championship (D2 anglaise) ou ailleurs".

Une phrase humoristique certes, mais qui reflète bien le problème auquel fait face la sélection anglaise. Selon les derniers chiffres de la BBC, seulement 32% des joueurs anglais évoluant en Premier League sont éligibles à une sélection. Une baisse significative aux fils des saisons, dont le sélectionneur des Three Lions a bien conscience. "Cela ne progresse pas. Oui, c'est environ 32% mais c'est en baisse par rapport aux 35% lorsque j'ai pris la relève, ou aux 38% des années précédentes. Le graphique est clair", se préoccupe Southgate.

Des mercatos importants mais peu de joueurs anglais recrutés

Cet hiver encore, la Premier League a été le championnat le plus dépensier sur le mercato, avec 923 millions d'euros. Mais, comme l'a signalé le sélectionneur anglais, 80% des joueurs qui ont été recruté sont des étrangers. Une situation qui ne cesse de s'empirer aux fils des saisons et des fenêtres de transferts.

Et c'est une statistique qui se confirme à l'échelle européenne. En Ligue des Champions cette saison, l'Angleterre est classée sixième en nombre de minutes jouées par des joueurs éligibles à une sélection. Loin derrière la France, première du classement, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et même le Brésil. Une statistique que ne plaît d'ailleurs pas à Gareth Southgate. "Il est intéressant de constater que le Brésil a maintenant autant de joueurs qui jouent en C1, ou en tout cas plus que nous n'en avons."