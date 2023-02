Shakhtar : le discours poignant du coach, Igor Jovicevic

Ce jeudi soir, le Shakhtar Donetsk reçoit le Stade Rennais pour le compte des 16èmes de finale aller de la Ligue Europa. Comme ils ne peuvent évidemment pas les recevoir dans leur stade en Ukraine suite à l'envahissement russe, les membres du Shakhtar Donetsk réempruntent une nouvelle fois - comme ils l'avaient fait lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions - dans le Stadion Wojska Polskiego de Varsovie.

"Survivre et préparer un match de football"

Avant la rencontre, l'entraîneur du club ukrainien, Igor Jovicevic, était en conférence de presse. Il y a réalisé un discours fort sur les difficultés de préparer un tel match dans les conditions ukrainiennes. Voici ses mots touchants, relayés par RMC Sport :

"On sait où on habite. On sait que les sirènes sont quotidiennes. Tous les jours, on ressent la peur, mais on sait aussi un peu comment se comporter, quand s’arrêter à l’entraînement, quand ne pas s’entraîner. C’est difficile parce qu’au même moment, vous devez penser à survivre et à comment préparer un match de football. Il n’y a aucun autre club en ce moment en Europe qui vit ça. C’est le poste d’entraîneur le plus compliqué du monde, parce qu’il s’agit aussi de survivre. Rien que si tu veux dormir tranquillement, ce n’est pas possible. Tu t’endors à 23 heures, et à 1h30 du matin, la sirène se déclenche. Tu te lèves et tu vas à la cave. Ce sont des situations très dures et qui vont au-delà de mon rôle de coach."