Serie B : Balotelli déjà buteur pour son premier match avec Monza

Plus d'une heure de jeu pour Balotelli



Balotelli, aproveitando cruzamento de Carlos Augusto, marcou aos 4 minutos de sua estreia pelo Monza.pic.twitter.com/gM0BgLFo2J

— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) December 30, 2020

Monza termine donc son année 2020 comme elle avait commencé: par un succès. Le 12 janvier, l'équipe avait défait Novara, 3-0. Le prochain défi pour les coéquipiers de Balotelli se déroulera le lundi 4 janvier à Lecce. Au classement, Monza occupe de façon provisoire la troisième place, à deux points du leader.

Sans contrat pendant plusieurs mois, Mario Balotelli est passé de Brescia à l'AC Monza, le 7 décembre dernier. Ce mercredi, il a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs. Ainsi, lors de la rencontre opposant sa formation au leader de Serie B, Salernitana, l'ancien avant-centre l'OM ou encore de l'OGC Nice a été décisif. Associé à Kevin-Prince Boateng en attaque, "Super Mario" a ouvert le score après quatre minutes de jeu, consécutivement à un centre adressé par Carlos Augusto. Par la suite, Antonino Barilla (45ème) et Marco Armellino (90+5) ont eux aussi su se mettre en valeur pour faire la différence et donner plus d'ampleur au succès de Monza.noter que Balotelli a été remplacé par Maric à la 62ème minute du match.