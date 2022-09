Serie A : Olivier Giroud est prêt à briller lors du derby milanais

C'était le 5 février dernier, à San Siro: le jour où Olivier Giroud, avec deux buts de pur avant-centre, est devenu véritablement milanais en faisant basculer le derby - son premier depuis son arrivée en Lombardie à l'été 2021. Jusqu'à la 74e minute, le leader intériste menait 1-0 et comptait virtuellement dix points d'avance sur l'AC Milan avec cette victoire presque en poche et un match en retard à jouer.

Trois minutes plus tard, Giroud avait frappé deux fois et totalement relancé la course au titre en ramenant les Rossoneri à un point des Nerazzurri: le début d'une fin de saison à suspense conclue par le sacre sur le fil de l'AC Milan. "Ce doublé a été une émotion incroyable, devant la Curva Sud (le virage des ultras milanesti, ndlr). Si l'Inter avait gagné, elle aurait été quasiment inaccessible", a-t-il raconté cet été aux médias italiens.

Giroud, très croyant, a même vu un signe divin dans ses deux buts placés sous le signe de la "Madonnina", la petite Vierge surplombant le Duomo de Milan qui donne son nom au derby entre les deux clubs de la ville.

Après une première moitié de saison en pointillé marquée par des blessures et passée dans l'ombre de la star Zlatan Ibrahimovic, cette soirée de février avait tout changé: l'ex-attaquant de Montpellier s'est montré depuis indispensable à Milan et a même fait un retour inattendu en mars en équipe de France, après des mois loin des Bleus.

L'Inter sans Lukaku

Giroud (112 sélections) en avait profité pour marquer deux fois et se rapprocher à trois buts du recordman Thierry Henry (51). Il a toutefois encore été "oublié" par Didier Deschamps en juin. Preuve que le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre) est encore loin pour le champion du monde 2018, dans une équipe emmenée par les stars Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Etonnamment, malgré ses presque 36 ans (il les fêtera le 30 septembre), ces quatre matches internationaux de juin pour lesquels il n’a pas été convoqué sont les seuls qu’il n'a pas pu disputer en 2022. Avec Milan, il n'a manqué aucun rendez-vous, ni en championnat, ni en Coupe d'Italie, en raison aussi de la douleur à un genou qui a perturbé Ibrahimovic - opéré en mai, le Suédois ne reviendra qu'en 2023.

L'Isérois a largement contribué à la fin de saison canon des Rossoneri (16 matches sans défaite) en marquant des buts clés sur la route du scudetto, à Naples (1-0) ou son doublé lors du match décisif de la dernière journée contre Sassuolo (3-0).

Le Français a ouvert son compteur cette saison d'une belle volée contre Bologne (2-0), fin août, et reste plus que jamais l'arme fatale des Milanais en pointe, en dépit de l'arrivée du Belge Divock Origi.

Mais cet éternel revenant sait aussi que rien n'est jamais acquis: "la saison après un titre est toujours la plus difficile, parce que les équipes t'attendent", a-t-il souligné sur Milan TV. A commencer par une Inter revancharde, samedi, avec un Lautaro Martinez décidé à lui ravir la couronne de "roi" de Milan en l'absence de Romelu Lukaku.