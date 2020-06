Serbie : 20 000 personnes au stade pour le derby de Belgrade

C’est un record. Alors que le monde se déconfine petit à petit, trois pays européens autorisent le public dans les stades. La Bielorussie, qui n’a jamais appliqué de restrictions cette année, la Hongrie, premier pays d’Europe a réautoriser les spectateurs dans les gradins après l’avoir interdit, et enfin la Serbie.

Ce dernier pays a prononcé sa décision le 1er juin, et la demi-finale de la Coupe de Serbie a été le théâtre du derby de Belgrade. Une affiche avec une belle affluence malgré le contexte. En effet, le Stadion Partizana a attiré 20 000 personnes rapporte l’Équipe ce matin, soit un record en Europe depuis la fin du confinement.

Pas de doublé pour l’Étoile Rouge

L’AFP, plus mesurée, annonce 16 000 spectateurs présents à cette rencontre. Aucune mesure sanitaire n’a été mise en place pour les supporters. et malgré la réputation « très chaude » pour ce derby, aucun incident n’a été déploré. Sur le terrain, ce sont les locaux du Partizan qui l’ont emporté (1-0). Ils se hissent donc en finale contre Vojvodina, un match prévu le 24 juin. L’Étoile Rouge est très en avance au classement et sera titrée championne du pays, mais ne réalisera pas le doublé avec cet échec.