Et si le football retrouvait ses droits plus tôt que prévu au Sénégal ? Réuni jeudi, le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) n'a pas exclu la possibilité d'une reprise des compétitions avant le mois de novembre, relaie l'APS. L'instance a annoncé pour le mois de juillet une réunion du comité exécutif afin « d’étudier les possibilités d’une reprise des différents championnats avant le mois de novembre (...) », a communiqué la FSF, qui a par ailleurs annoncé la mise en chantier d'un « protocole médical de reprise des compétitions. » Le même jour, les autorités du pays avaient assoupli l'état d'urgence sanitaire décrété en raison du coronavirus. De quoi détendre un peu l'atmosphère parmi les clubs sénégalais, qui ne s'étaient pas privés de critiquer l'idée de reprendre les championnats en novembre sous forme de play-offs et de play-downs.