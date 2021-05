Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé mardi la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux contre la Zambie, le 5 juin, et le Cap-Vert, le 8 juin. Trois "mondialistes" effectuent leur retour dans la tanière : les défenseurs Lamine Gasssama, Youssouf Sabaly et Salif Sané. Incertains, Habib Diallo et Fodé Ballo Touré viendront faire constater leurs blessures. Pour le reste, l'ensemble des cadres, à commencer par Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané, participeront à ce rassemblement.



Les 26 Lions de la Teranga :



Gardiens de but : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France), Seyni Dieng( Queens Park Rangers, Angleterre), Pape Seydou Ndiaye (Jaraaf).



Défenseurs : Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Lamine Gassama (Göztepe, Turquie), Pape Abou Cissé (Saint-Etienne, France), Saliou Ciss (Nancy, France), Salif Sané (Schalke 04, Allemagne), Ousseynou Ba (Olympiakos, Grèce), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Abdou Diallo (PSG, France), Abdoulaye Seck, Fodé Ballo Touré (Monaco, France), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre).



Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye (PSG, France), Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre), Pape Matar Sarr (Metz, France), Joseph Lopy (Sochaux, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Krépin Diatta (Monaco, France).



Attaquants : Sada Thioub (Angers, France), Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Habib Diallo (Strasbourg, France), Boulaye Dia (Reims, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Famara Diedhiou (Bristol, Angleterre), Keita Baldé (Sampdoria, Italie).