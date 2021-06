Sadio Mané avait déploré l'état catastrophique de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès, après la victoire du Sénégal sur la Zambie, le 5 juin dernier. Suite à cet amical (retardé en outre par une panne d'électricité) et à ces propos d'après-match, la polémique avait enflé au Sénégal, et le maître à jouer des Lions de la Teranga s'était attiré les critiques du ministre des Sports, Matar Bâ.



"On ne peut pas avoir les mêmes conditions qu’à Liverpool ou Manchester. Quand on est en Afrique, il faut se mettre dans la tête qu’on peut être confronté à des difficultés. Ces difficultés peuvent être liées à des gazons, à l’environnement ou même à des conditions de voyage", avait déclaré M. Bâ dans des propos rapportés par les médias du pays.



Jeudi, en marge d'une manifestation commerciale à laquelle il participait, Sadio Mané est revenu sur le sujet, dans un souci d'apaisement. "Je n’ai pas dit cela avec une mauvaise intention, vous me comprenez tous, même si cela a fait beaucoup de bruit, a déclaré l'ancien joueur du FC Metz, cité par l'Agence de presse sénégalaise (APS). Il faut comprendre que j’ai juste dit ce que j’avais à dire, maintenant tout cela est derrière nous." Une polémique enfin close ?