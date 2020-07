sur fond de pandémie de Covid-19. Alors que la Fédération sénégalaise de football s'était prononcée en mai dernier pour une reprise tardive des compétitions sous forme de "play-offs et play-downs", l'instance a fait une volte-face totale mercredi en. Réunis en comité exécutif, les représentants fédéraux ont opté pour le principe d'une saison blanche, sans attribution de titre, ni montée ni descente, dans aucune des divisions concernées (L1, L2, N1, N2 et Régional). Les deux premiers du classement de l'élite au moment de l'interruption des rencontres, à savoir le Teungueth FC et le Jaraaf ont été désignés pour représenter le Sénégal en Coupes africaines (Ligue des Champions pour les premiers, Coupe de la Confédération pour les seconds)., a également communiqué l'instance, qui a voté pour le versement deaux équipes différents championnats du pays. Ce changement à 180 degrés fait suite à la, très réticents à l'idée de terminer la saison sur la base de la formule envisagée ("play-offs et play-downs") au printemps dernier par la FSF.