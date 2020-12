Sénégal : La reprise maintenue au 2 janvier malgré le Covid

Les compétitions de football au Sénégal reprendront bien comme prévu le 2 janvier 2021. C'est ce qu'a confirmé ce week-end le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF). "Abordant la reprise des différents championnats nationaux de football professionnel et amateur suite à l’aval des autorités étatiques, le comité exécutif a fixé le démarrage à la date du 2 janvier 2021 dans des conditions sanitaires encadrées et responsables", indique un communiqué publié à l'issue de la réunion du comité exécutif tenue vendredi. La reprise sera strictement encadrée, avec des huis clos, le respect strict des mesures barrières (port du masque obligatoire, respect de la distanciation physique, lavage des mains, utilisation des thermo flash et de gel antiseptique), a précisé l'instance dirigeante. Dans le but de freiner la seconde vague de Covid-19, le ministre de l’Intérieur avait interdit les rassemblements dans une série de lieux publics, parmi lesquels les terrains de sport.