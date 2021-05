Sénégal : La liste pour la Zambie et le Cap-Vert mardi

Aliou Cissé peaufine ses choix. Le sélectionneur du Sénégal communiquera mardi la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux contre la Zambie et le Cap-Vert, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué. Ces rencontres de préparation face aux Chipololo et aux Requins Bleus auront lieu respectivement les 5 et 8 juin, indique la FSF, sur des stades qui restent à préciser. Les Lions de la Teranga entendent ne pas rester inactifs, alors qu'ils devaient initialement jouer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, reportées au mois de septembre par la Confédération africaine de football et la FIFA.