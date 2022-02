Khalilou Fadiga est le premier buteur de l’histoire du Stade du Sénégal. Le gaucher magique n’a rien perdu de sa superbe. @kf1011 still got it 🎯🤩 pic.twitter.com/cNb764QG3D

— FSF (@Fsfofficielle) February 23, 2022

, mardi soir à Diamniadio. Le gaucher magique de la génération 2002 a été le. En ce 22/02/2022, l'ancien Auxerrois a fait mouche d'une frappe de l'extérieur de la surface de réparation, à la grande de joie des plus de 40.000 personnes qui garnissaient les gradins de l'enceinte flambant neuve. Lors de cette rencontre inaugurale entre légendes sénégalaises et africaines, ces dernières ont ensuite égalisé par le Nigérian Jay Jay Okocha, à la suite d'une action initiée par Emmanuel Adebayor.Le président du Sénégal, Macky Sall, avait précédemment réaffirmé la volonté de son gouvernement deà Dakar et dans les régions. « [Ce nouveau stade] nous encourage à poursuivre le chemin vers l’excellence. En plus de ce joyau, nous avons en cours le programme de réhabilitation des stades Léopold Sédar Senghor, Demba Diop, Iba Mar Diop, Ely Manel Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. »