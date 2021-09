L’ancien international sénégalais Demba Ba a annoncé lundi la fin de sa carrière de footballeur, après seize années riches en rebondissements. « Quelle incroyable expérience cela a été pour moi que de prendre part à cette aventure. Entre les rires, les larmes, la sueur, … le football m’a apporté tant d’émotions. De la passion des supporters à leurs cris de joie à chacun de mes buts en passant par les liens crées avec mes coéquipiers sur et en dehors du terrain, tout cela restera gravé à jamais en moi », écrit le joueur de 36 ans sur Twitter.Passé par Hoffenheim (Allemagne), Newcastle, West Ham, Chelsea (Angleterre), Besiktas, Basaksehir (Turquie) ou encore au Shanghai Shenhua en Chine, l'attaquant a connu une belle carrière. Il était sans contrat depuis la fin de son dernier bail avec le club de Lugano en Suisse. Il a notamment remporté l'Europe League avec Chelsea en 2013 puis le championnat de Turquie en 2017 et 2020. Demba Ba, c’est aussi le combat contre le racisme dans le football. Victime à plusieurs reprises, il a souvent haussé le ton pour des actions fortes dans les instances contre ce fléau. Enfin, avec le Sénégal, Ba a connu à 22 reprises la sélection pour 4 buts et une CAN disputée en 2012.