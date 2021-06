Sénégal : Aliou Cissé, objectif efficacité !

"Je ne vais pas vous révéler la teneur du stage, mais nous avons beaucoup travaillé devant les buts parce que pour gagner un match, il faut marquer des buts", a répondu Aliou Cissé en conférence de presse. Indétrônable numéro un africain au classement FIFA, les Lions de la Teranga ont souvent laissé leurs supporters sur leur faim ces derniers mois en raison du contenu décevant de leurs prestations. Cette frustration avait culminé en mars dernier, quand l'équipe n’avait marqué qu’un seul but lors de ses deux derniers matchs des éliminatoires de la CAN contre le Congo (0-0) et l'Eswatini (1-1). "Il y a moyen de marquer beaucoup plus de buts", a convenu Cissé, bien conscient du potentiel offensif de son groupe.

Face à la Zambie (le 5 juin) et au Cap-Vert (le 8 juin), le sélectionneur sera toutefois privé d'Habib Diallo (Strasbourg) et de Sada Thioub (Angers). Les deux pensionnaires de Ligue 1 ont été remplacés par Mame Baba Thiam (Fenerbahçe) et Abdallah Sima (Slavia Prague), qui sortent tous deux de saisons remarquées.