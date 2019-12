Selon l'IFAB, il ne faudrait avoir recours au VAR que pour les situations de hors-jeu « claires et évidentes »

En Premier League, le week-end a été propice en polémiques concernant le VAR, qui a occasionné l'annulation de cinq buts pour des hors-jeu loin d'être nets. C'est dans ce contexte que Lukas Brud a répondu aux questions de Press Association ce lundi, reconnaissant que tout n'était pas parfait. « Avec le VAR, nous nous apercevons que nous allons devoir réajuster certains éléments, » a ainsi avoué le secrétaire général de l'IFAB, l'instance qui régit les lois du football. Avant d'ajouter : « Si vous passez de nombreuses minutes à essayer de savoir s'il y a hors-jeu ou pas, cela signifie que la situation n'est pas claire et que la décision originale devrait être maintenue. »

Brud : « Eviter les erreurs claires et évidentes »

Lukas Brud a en outre insisté sur la nécessité de n'avoir recours au VAR pour juger des hors-jeu que sur des phases « claires et évidentes ». « Il faut éviter d'être trop pointilleux, a-t-il estimé. Nous ne cherchons pas à prendre la meilleure décision, mais nous voulons éviter les erreurs claires et évidentes. » Faut-il, dès lors, s'attendre à voir l'assistance vidéo être utilisée d'une façon différente à l'avenir ? C'est en tout cas la tendance qui semble se dégager. « Nous communiquerons aux compétitions ayant recours au VAR toute une série de mises à jour au cours des prochaines semaines, car nous remarquons que certains développements prennent une direction qui ne nous semble pas être la bonne, » a affirmé Brud. Des décisions fortes pourraient être annoncées au cours de l'assemblée générale de l'IFAB, qui se tiendra en février prochain.