Séisme en Turquie : Zaniolo, à peine arrivé à Galatasaray, auteur d'un beau geste pour les victimes

Nicolo Zaniolo a la main sur le coeur et vient de le prouver. Ainsi, le milieu de terrain international italien est arrivé en Turquie il y a seulement quelques heures afin de s'engager avec le club de Galatasaray. Transféré en provenance de l'AS Rome où son aventure s'est terminé dans la douleur, Zaniolo a cependant eu des mots forts lors de sa première intervention comme nouveau joueur de Galatasaray. Car il a décidé de dédier ses premières paroles aux victimes du séisme en Turquie, alors que la Syrie a également été frappé de plein fouet par un séisme. L'Italien a aussi aidé en distribuant des kits de première nécessité pour les rescapés.

Le beau geste de Zaniolo

"Je suis désolé pour Muhammed et pour le peuple turc. J’ai fait un don pour aider. Apportons notre contribution, tous ensemble, pour un avenir meilleur et plus fort", a lancé l'international italien de 23 ans lors de sa première intervention après son transfert. Autre geste fort de l'ancien de l'Inter Milan avec un hommage appuyé à Muhammed Emin Özkan, un supporter du club turc décédé lors du séisme à l’âge de 17 ans. Car Zaniolo a décidé de porter le numéro 17 pour ce jeune supporter. Et Zaniolo a donc été aperçu en train de participer à une distribution de kits de première nécessité à destination des rescapés du tremblement de terre. Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 12.000 morts, selon de nouveaux bilans officiels. Des régions entières ont été ravagées par les secousses qui ont aussi fait des milliers de blessés et de sans-abri.