Santos : le club brésilien modifie son écusson pour rendre hommage à Pelé

Mais alors que tout le Brésil prie pour son idole, le club de Santos où a évolué Pelé pendant de très longues années a décidé de rendre hommage à son ancien attaquant. Avec 1 116 matchs joués et 1 091 buts marqués en 18 saisons, Pelé a marqué l'histoire du football et Santos a décidé de rendre hommage au "Roi", dévoilant ces dernières heures un nouvel écusson en vue de la saison 2023.

Santos rend hommage à Pelé

Une couronne en l'honneur de Pelé va être présent sur le maillot et cela a été approuvé en novembre dernier. "Santos utilisera dans les matchs de football professionnel, amateur et futsal, tant dans les catégories masculines que féminines, dans tous ses maillots, une couronne sur les stars existantes des titres mondiaux, en guise d’hommage permanent à Edson Arantes do Nascimento, roi Pelé", peut-on lire dans l'article parlant de ce changement d'écusson. Autant dire que Santos pense très fort à son idole.