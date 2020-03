Sans Mbappé, à quoi ressemblera l'attaque des Bleus aux JO de Tokyo ?

Le tournoi olympique de football à ses particularités. Parmi elles, le fait de ne pouvoir sélectionner que des joueurs de moins de 23 ans et seulement trois joueurs de plus de 23 ans. Kyllian Mbappé, né en 1998, avait donc le profil adéquat pour y participer. Mais son club du PSG en a décidé autrement, en le retenant. Quelles sont les autres possibilités en attaque pour les Bleus ?

Une multitude de profils pour Sylvain Ripoll

Si nous nous basons uniquement sur les joueurs de moins de 23 ans, l'équipe de France olympique devrait composer avec un trio d'attaque composé de Jonathan Ikoné, Odsonne Edouard et Martin Terrier. L'autre solution en attaque pourrait être une association Moussa Diaby-Marcus Thuram-Christopher Nkunku. Concernant les joueurs de plus de 23 ans, les possibilités sont plus variées. Si nous retirons les potentiels sélectionnés pour le prochain Euro (Griezmann, Giroud, Ben Yedder) qui se déroulera quelques semaines avant, les solutions à la pointe de l'attaque sont quand même alléchantes. On peut penser immédiatement à Moussa Dembélé, en grande forme avec son club de l'Olympique Lyonnais (16 buts en championnat). Le joueur de West Ham Sebastien Haller aura sans doute lui aussi sa carte à jouer. De plus en plus à l'aise en Angleterre, l'ancien attaquant de Francfort ne cesse de progresser en Premier League. Parmi les autres éventualités, on peut noter Neal Maupay (Brighton), Gaetan Laborde (Montpellier), Alassane Pléa (Borussia Monchengladbach) ou Anthony Modeste (FC Cologne). Une chose est sûre, Sylvain Ripoll aura l'embarras du choix afin de constituer son attaque pour Tokyo.