Salzbourg : Sekou Koita, le coup dur

Sekou #Koita hat beim gestrigen Testspiel gegen Olympiakos Piräus einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Der 21-jährige Stürmer aus Mali fällt mit dieser Verletzung rund sechs Monate aus.#ComeBackStronger, Sekou! 💪 pic.twitter.com/XcZp0OaYhJ

— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) June 30, 2021

. Frappé en février d'une suspension de trois mois pour dopage, l'attaquant international malien du Red Bull Salzbourg va désormais être indisponible pour une durée bien supérieure. Le club autrichien a annoncé mercredi que son jeune joueur avait été victime d'unelors d'un match amical de préparation contre l'Olympiakos.« L'attaquant malien de 21 ans seraà cause de cette blessure », écrit le Red Bull Salzbourg sur son compte Twitter. Un nouveau coup d'arrêt pour le natif de Kita, auteur de 17 buts et 11 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues avant cet enchaînement de coups durs.Pour rappel,(et son coéquipier et compatriote Mohamed Camara, ndlr) s’était vu prescrire un, sur le terrain de la Namibie. Un match synonyme de victoire (2-1) et de qualification pour la CAN, mais d’erreur pour le médecin de l’équipe nationale, qui avait été suspendu par la Fédération pour avoir administré un produit interdit à ses deux poulains, suspendus par la FIFA.