Sala: Un homme accusé d'homicide involontaire

Cinq mois après la disparition tragique d’Emiliano Sala, mort dans le crash de son avion dans la Manche en compagnie du pilote David Henderson, la police de Dorset (Sud-Ouest de l'Angleterre) a arrêté mercredi un homme de 64 ans pour homicide involontaire. Cette personne est soupçonnée par les enquêteurs d’avoir commis "un acte illégal" en lien à l’accident. Les autorités britanniques ne donnent aucune autre précision sur cet homme, qui a ensuite été libéré.

"Dans le cadre de notre enquête, nous devons déterminer si des preuves d’acte criminel existent. Par conséquent, nous avons arrêté une personne du Yorkshire (Nord de l'Angleterre) ce mercredi", explique l’inspecteur Simon Huxter, qui ajoute: "Cette affaire fait toujours l’objet d’une enquête et je demande aux médias et au public de s'abstenir de toute spéculation car cela pourrait engendre une détresse supplémentaire auprès des familles et éventuellement entraver l'enquête".

Fin février, Willie McKay, l’agent écossais qui avait arrangé le transfert d’Emiliano Sala à Cardiff, avait expliqué que le propriétaire du Piper PA-46 Malibu était une "Britannique quadragénaire", responsable d'une société du Derbyshire (Nord de l’Angleterre). La presse anglaise, elle, précisait que l’avion appartenait à une entreprise de conseils financiers, effectivement domiciliée dans le Derbyshire. Le Piper Malibu étant enregistré aux Etats-Unis, l’identité du propriétaire n’est pas publique.