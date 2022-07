Sadio Mané, une grande perte pour la Premier League

Sadio Mané qui s'engage en Bavière, c'est une grande perte pour la Premier League. En tout cas, c'est l'avis d'Edouard Mendy, son compatriote sénégalais. La saison dernière, seuls Heung-min Son, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo et Harry Kane ont marqué plus que les 16 buts de Mané en Premier League, et le nouveau joueur du Bayern Munich ne semble pas vouloir ralentir.

Mendy a des regrets

Lors de la tournée de Chelsea aux États-Unis, Edouard Mendy a eu des mots très élogieux au sujet de son capitaine en sélection : "Je pense que c'est une grande perte pour la Premier League en termes de joueur de qualité et de personne. Nous avons perdu quelqu'un de grand et j'espère pour lui qu'il appréciera la Bundesliga. Il est également une grande perte [pour Liverpool] en raison de sa qualité, de l'impact qu'il a et aussi parce que, pour les jeunes joueurs, il est un exemple. Quand vous perdez quelqu'un comme ça, cela peut avoir un impact énorme", a ainsi regretté le dernier rempart de Chelsea.