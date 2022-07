Sadio Mané élu joueur africain de l'année

Sané, 30 ans, avait déjà remporté ce prix en 2019, alors qu'il jouait à Liverpool. Le prix n'a pas été attribué en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Il fut l'un des artisans du sacre du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des nations en février 2022. Il a notamment inscrit le tir au but décisif en finale face à l'Egypte. Transféré cet été au Bayern Munich, le Sénégalais était présent à la cérémonie de remise des prix, au lendemain d'un match amical remporté 6 à 2 par sa nouvelle équipe à Washington face à DC United, lors duquel il a inscrit un but sur penalty.

Il a devancé son ex-partenaire d'attaque à Liverpool et finaliste de la CAN, l'Egyptien Mohamed Salah, et son compatriote Edouard Mendy, gardien de but de Chelsea. Sadio Mané a débuté sa carrière professionnelle à Metz (France) avant de rejoindre successivement le RB Salzbourg, Southampton, Liverpool et le Bayern Munich. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a quant à lui remporté le prix d'entraîneur africain de l'année.

La Nigériane Asisat Oshoal, qui évolue en club à Barcelone, a de son côté remporté pour la cinquième fois le prix de joueuse africaine de l'année.