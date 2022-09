Le Portugal était proche de disputer le Final Four de la Ligue des Nations. A domicile à Braga, la Seleçao tenait le point du match nul contre l’Espagne, suffisant pour finir première de sa poule devant la Roja. Mais Alvaro Morata a finalement offert le succès aux Espagnols en fin de rencontre à la 88eme minute et qualifié sa formation pour ce Final Four. Côté portugais, Cristiano Ronaldo affichait forcément une mine déconfite.

« Arrête ! Tu dois t’arrêter ou tu ne feras que te heurter au banc de touche »

En quête d’une deuxième LDN après 2019, le capitaine portugais voyait ses desseins se briser net. Décidément, les derniers temps sont compliqués pour CR7. Remplaçant depuis le début de saison à Manchester United, Ronaldo cherchait une porte de sortie vers un club disputant la Ligue des Champions mais cela n’a pu se faire et il est finalement resté. En proie au doute, le numéro 7 n’a pas pesé contre l’Espagne et son sélectionneur lui a adressé un petit tacle. « Ce qui m'intéresse c'est le niveau de l'équipe. Cristiano a eu deux, trois opportunités que normalement il met au fond. On s'attend tous à ce qu'il marque, il ne l'a pas fait, c'est le football », a déclaré Fernando Santos.



Une autre personnalité du milieu du ballon rond vient d’émettre son avis sur Cristiano Ronaldo et il est plutôt direct. Habitué à ne pas garder la langue dans sa poche, Antonio Cassano estime que CR7 devrait raccrocher les crampons. « Il a tout gagné, il a été un phénomène. Arrête ! Tu dois t’arrêter ou tu ne feras que te heurter au banc de touche », a lâché l’ancien attaquant italien de la Roma, du Real Madrid ou de l’AC Milan à Cabine Desportiva.