Ronald Koeman : "On évite les poignées de main"

Ce vendredi, l’Équipe de France fait face au Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Une rencontre qui s’annonçait âprement disputée au Stade de France. Malheureusement pour les Bataves, Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman ou encore Bart Verbruggen seront absents pour cette rencontre. Les 5 joueurs souffrent d’un virus. En conférence de presse d’avant-match, Ronald Koeman ne s’est pas laissé abattre même si ces absences sont un coup dur pour la sélection néerlandaise.

"C'est fort regrettable, mais on doit continuer à se concentrer sur le match"

"Malheureusement c'est la mauvaise nouvelle. Quelques membres du staff ne se sentaient pas très bien non plus. On essaie de savoir d'où ça vient. C'est fort regrettable, mais on doit continuer à se concentrer sur le match et il faudra prendre des initiatives. (...) Ça dépend comment le virus évolue. On ne peut rien exclure. On prend des précautions, on évite les poignées de main. On a des postes doublés, et on a essayé les joueurs dans plusieurs positions, ça va m'aider à former mon onze de base."