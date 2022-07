Roberto De Zerbi quitte le banc du Shakhtar Donetsk

Arrivé en mai 2021, De Zerbi, 43 ans, a remporté avec le Shakhtar la Supercoupe d'Ukraine, unique trophée distribué la saison dernière. Le club était également parvenu à se qualifier pour les phases de groupe de la Ligue des champions et occupait la première place du championnat ukrainien au moment de son interruption en avril à cause de l'invasion russe. "Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans la suite de leur carrière", a réagi le Shakhtar dans un communiqué, englobant les adjoints de l'entraîneur italien, eux aussi sur le départ.

En mai dernier, Roberto de Zerbi avait déjà évoqué un possible "dernier jour d'entraîneur du Shakhtar", au lendemain d'un dernier match caritatif disputé en Croatie. "S'il y a un championnat (la saison prochaine en Ukraine, NDLR), alors j'aimerais rester ici, mais si le contraire se produit et qu'il n'y a pas de championnat, alors j'aimerais reprendre une vie normale et continuer à travailler", avait-il déclaré. "Mon équipe d'entraîneurs et moi-même partons maintenant, mais je pense que nous sommes devenus meilleurs grâce à l'Ukraine", avait-il ajouté.