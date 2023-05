River Plate - Boca Juniors : le Superclasico dérape totalement en Argentine

C'est un Superclasico argentin qui restera dans les mémoires mais pas pour les bonnes raisons. Ainsi, le duel tant attendu entre River Plate et Boca Juniors avait lieu au Monumental et il a fini par complètement déraper. Il s'est terminé dans la confusion, avec Miguel Borja ayant offert la victoire à River dans le temps additionnel d'un match marqué par une bagarre générale et six cartons rouges. Tandis que l'ambiance était bien évidemment bouillante dans les tribunes, le match a fini par basculer dans les dernières minutes. Le temps additionnel a offert un scénario dingue à ce Superclasico argentin.

Un temps additionnel où six joueurs ont donc été expulsés et une bagarre générale a été déclenchée après le but de la victoire inscrit par Miguel Borja sur pénalty (90e+3). Ce dernier n'a pas tremblé pour convertir son pénalty et offrir les trois points à son équipe. Sauf que la réaction de Sergio Romero, l'ancien gardien de Manchester United et désormais dans les buts de Boca, a tout fait basculer, déclenchant les hostilités dans cette fin de match houleuse. L'ancien gardien des Red Devils a affirmé avoir été bousculé par un joueur adverse. "(Agustin) Palavecino est venu célébrer le but en criant au visage. J'ai bien réagi, je suis allé l'attraper par la taille et je lui ai dit pourquoi je faisais ça. Mes coéquipiers ont pensé que j'allais me battre et ils sont tous venus", a confié Romero, tandis que la pelouse du Monumental était devenu un véritable ring de boxe, avec de nombreux coups échangés entre joueurs des deux équipes. Les stadiers et la police ont été obligé d'intervenir pour calmer tout le monde et ce Superclasico a donc dérapé de la pire des manières, avec trois cartons rouges pour chaque équipe... La rencontre a finalement pris fin après 109 minutes de jeu sur une victoire cruciale de River Plate (1-0). Le club reste leader avec neuf points d'avance sur San Lorenzo, tandis que Boca est seulement 13e.