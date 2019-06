Reyes, un pneu de la voiture a éclaté...

On en sait un peu plus sur la tragique disparition de José Antonio Reyes, qui est mort, à l’âge de 35 ans, dans un accident de voiture, samedi. L’attaquant passé par Arsenal et le Real Madrid était au volant de sa Mercedes Brabus S550, roulant alors à 237 km/h sur l’autoroute entre Utrera et Séville, en Andalousie.

Selon le rapport de la Guardia Civil, l’accident a été causé par l’éclatement d’un des pneus, qui n'était pas correctement gonflé. L’international espagnol (21 sélections, 4 buts) a alors perdu le contrôle de son véhicule, qui a percuté des blocs de béton installés pour des travaux. La voiture a alors pris feu en se retournant.

Dans cet accident, Jonathan Reyes, cousin de José Antonio, âgé de 23 ans, est également mort, tandis que Juan Manuel Calderon, l’un de leurs cousins, âgé de 22 ans, est hospitalisé dans un état critique. Les funérailles de l’ancien Gunner se sont déroulées lundi matin à l’église d’Utrera, sa ville de naissance.