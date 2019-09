Revoilà Platini !

Invité sur un plateau de la chaîne helvète RTS ce vendredi soir, Michel Platini a évoqué la fin de sa suspension de toute activité dans le football, prononcée en 2015 par la Fédération internationale de football (Fifa) – une sanction divisée par deux par le Tribunal arbitral du sport (de huit à quatre ans) qui trouvera son terme le 7 octobre prochain. "Pendant quatre ans, j'ai eu des vacances forcées, rappelle-t-il. Je reviendrai ! Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Je ne peux pas rester sur une suspension, même si c'est une suspension faite par des abrutis !"

L’ancien patron de l’UEFA estime avoir été victime d’un complot né des connivences entre le Ministère public de la Confédération suisse et la Fifa. "Il y a eu une entente cordiale du MPC et de la Fifa pour me virer", martèle-t-il, soulignant le rôle "intelligent et actif" selon lui de Gianni Infantino, son ancien secrétaire général devenu président de la Fifa. Une vieille connaissance "qui n'a peut-être pas très envie que je revienne", souffle Michel Platini.

"J'ai 64 ans, je prendrai le temps et verrai ce qui sera le mieux pour moi et ma famille. Et si on vient me chercher ? Ce sera différent", prévient l’ancien n°10 de l’équipe de France, qui a dans ses projets la publication d’un livre sur "les 20 dernières années de sa vie", un livre dans lequel il promet "la vérité".