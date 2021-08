Rennes - Genesio : "On doit faire encore plus et mieux"

90+4' : Les Rouge et Noir prennent une belle option sur la qualif' ce soir et signent leur premier succès de la saison ! Bravo les gars, il faudra confirmer ça la semaine prochaine. 👊 #SRFCRBK 2-0 pic.twitter.com/VNkdqHdsLX

— Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 19, 2021

"Jamais à l'abri d'une déconvenue"

Opposé à Rosenborg ce jeudi soir en barrage aller de la Ligue Europa Conférence, Rennes a su faire le travail en s'imposant à domicile (2-0). De fait, avant le match retour prévu en Norvège la semaine prochaine, l'équipe dirigée par Bruno Genesio s'est placée dans une position idéale afin de rejoindre la phase de groupes dans la compétition. En conférence de presse après la rencontre, le technicien a livré son analyse de la rencontre.Il y a plein de précédents et je les rappellerai aux joueurs. Ce soir, on s'est créé un peu plus d'occasions. On a amené beaucoup de danger sur coups de pied arrêtés. C'était mieux aussi dans le sérieux défensif. C'est un bon match", s'est-il exprimé.

Toutefois, il n'a pas voulu verser dans le triomphalisme. "Maintenant il va falloir penser à Nantes (dimanche en Ligue 1, ndlr) et ne pas trop écouter ce qui va se dire avant le match retour. On n'est jamais à l'abri d'une déconvenue... 2-0, c'est un très bon score, mais ce sera un autre match là-bas. Dommage qu'il n'y ait plus la règle du but à l'extérieur... Il nous manque encore un peu de folie dans l'animation offensive, mais ça viendra, parce que les résultats aident les joueurs à prendre confiance et à tenter davantage. Il y a un gros progrès mais on doit faire encore plus et mieux", a jugé Genesio.