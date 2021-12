Rennes : Genesio désire entretenir la dynamique du club contre Tottenham

Genesio ne veut pas s'occuper de la situation de Tottenham

Rennes devra trouver la motivation de bien terminer la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence. Comme le PSG, vainqueur du Club Bruges mardi en Ligue des Champions (4-1), la formation dirigée par Bruno Genesio disputera un match sans enjeu sportif sur la pelouse de Tottenham, jeudi soir (21 heures) étant donné que l'équipe est assurée de terminer à la première place du groupe G et donc, mécaniquement, de disputer les 8èmes de finales de la compétition, en février prochain."On est professionnel. Notre métier est de préparer les matchs à 100%. Elle a été un peu stoppée contre Lille (défaite 1-2) mais, malgré tout, nous sommes sur une bonne dynamique. C’est toujours important de l’entretenir., a commenté Genesio en conférence de presse, dans des propos retranscrits par le site officiel de Rennes.Si la formation d'Antonio Conte pourrait afficher un visage différent en raison des huit joueurs touchés, le natif de Lyon a mis en exergue l'importance de se concentrer sur sa propre équipe. "On prend les mesures nécessaires en France. On renforce les gestes barrières et tout ce que l’on peut faire pour éviter d’être contaminé.. On doit préparer le match de la même manière. L’équipe qu’ils aligneront sera ce qu’elle sera mais ce qui est important, c’est d’abord ce que, nous, on veut faire de ce match", a glissé le coach, parlant de son homologue italien comme de "quelqu’un de très exigeant et de très rigoureux".