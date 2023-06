Rémy Cabella (LOSC) : “Je me suis régalé cette saison”

Dans un entretien accordé à l’Équipe, Cabella auteur d’une très belle saison avec Lille s’est exprimé sur son retour au haut niveau après avoir connu une période difficile hors du sol français à Krasnodar et un retour timide à Montpellier. Il s’est également confié sur son état d’esprit et ses motivations pour la saison prochaine avec le LOSC.

L'objectif, dès le début, c'était de jouer l'Europe. On avait notre destin entre les mains pour être quatrième, c'est vrai, mais on n'a pas réussi (nul à Troyes, 1-1, samedi dernier) donc oui il y a un peu de frustration. Maintenant, je me suis régalé cette saison, j'ai joué dans une équipe avec un niveau incroyable et on a réussi malgré tout à se qualifier pour une coupe d'Europe. J'ai regardé la finale entre West Ham et la Fiorentina, deux gros clubs en Europe, ça donnait envie d'y être aussi.

“Franchement, il y a des cracks dans cet effectif et des jeunes qui vont vite exploser. Le coach m'a tout de suite mis en confiance, il m'a fait jouer à mon poste, en soutien de la pointe ou dans l'axe légèrement décalé sur la gauche, et je me suis régalé. J'ai compris que je devais plus jouer pour les autres, je me suis mis en retrait comme un numéro dix doit le faire, je pense, et ça m'a plu. Ce n'est pas que je jouais pour moi, avant, mais j'ai simplifié mon jeu, j'ai fait des meilleurs choix.” Avant d’ajouter “À ma première minute d'entraînement, j'ai compris que j'allais me régaler avec ce coach (Paulo Fonseca) et dans cette équipe, j'ai vu qu'il y avait des joueurs plus forts que moi et que j'allais devoir me mettre au niveau.”