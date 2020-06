Reggina : Jérémy Ménez est arrivé

Ménez « heureux de revenir en Italie »



🤙 Il nostro Houdini con la sciarpa personalizzata!

💒 Disponibile allo store di piazza Duomo e online

📸 Lillo D’Ascola

Evento targato Spartivento Group - Charter, Yachts and Catamarans#MenezDay pic.twitter.com/3hLSGUFZyZ



— Reggina 1914 (@Reggina_1914) June 26, 2020



L’A🅱️🅱️RACCIO

📸 Lillo D’Ascola



Evento targato Spartivento Group - Charter, Yachts and Catamarans#MenezDay pic.twitter.com/304eYzx5AF



— Reggina 1914 (@Reggina_1914) June 26, 2020

Pour la deuxième fois, il revient jouer en Italie. Joueur de la Roma durant trois saisons entre 2008 et 2011 puis de l’AC Milan (2014-2016), Jérémy Ménez est de retour dans la Botte. Le Français va évoluer derrière les Alpes dans une troisième formation transalpine : la Reggina. Après la fin de son année au Paris FC, le milieu offensif ou attaquant désormais âgé de 33 ans s’est engagé pour trois ans en faveur du club promu en Serie B, la deuxième division italienne.Avec ce renfort de poids, même si Ménez n’est plus aussi rapide qu’à Sochaux, Monaco ou le PSG, la Reggina espère se mêler à la lutte pour l’accession en Serie A que Ménez avait découvert en 2008 sous la tunique de la Roma. L’ancien joueur international (24 sélections, 2 buts entre 2010 et 2013) est arrivé vendredi en Calabre où il est déjà très apprécié.Le club a publié plusieurs photos sur les réseaux sociaux durant le voyage et l’arrivée du Français qui soulève l’enthousiasme parmi ses nouveaux fans. Arrivé à Reggio de Calabre à bord d’un catamaran en provenance de Catane, Jérémy Ménez a posé avec ses nouvelles couleurs et délivré ses premiers mots. « Le rapport humain est très important pour moi. Après le rendez-vous avec le président Gallo, j’étais certain de venir ici. Je suis heureux de revenir en Italie et maintenant, j’espère bien figurer », a déclaré Ménez qui sera présenté officiellement samedi.« Je suis venu ici pour la chaleur des tifosi, la passion qu’a la football italien et je suis très content de repartir de la Reggina, on a tant de choses à faire. Je suis physiquement en forme, l’interruption (due au coronavirus) m’a beaucoup aidé. Je donnerai tout pour satisfaire les supporters », a ajouté l’ancien Parisien. En 18 matchs toutes compétitions confondues, Ménez a inscrit 5 buts avec le Paris FC, qui s’est maintenu, durant l’exercice 2019-2020 (4 en 17 sorties de Ligue 2).