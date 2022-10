Red Star : Des nouveaux maillots déjà... cultes

A l'instar de l'atmosphère qui baigne les gradins du mythique stade Bauer à chacune des sorties du "Red" à domicile, un vent de nostalgie souffle également dans les jambes des joueurs d'Habib Beye depuis cette saison. Niveau maillot, le Red Star a en effet procédé à un "reset". Et c'est dans une toute nouvelle tunique, des pieds à la tête, que les joueurs du club de Saint-Ouen ont débuté la saison de National, il y a quelques semaines. Un tout nouveau maillot né de l'association de l'équipementier Kappa et de la marque néerlandaise Lack of Guidance dont la signature est Zero Guidance. De l'imagination de ce tandem ont vu le jour deux maillots, baptisés "Less is more" pour l'un et "Culte" pour l'autre. Les deux tuniques ont lancé le programme Zero Guidance, qui donnera le ton au Red Star toute l'année au même titre que Kappa est venu replonger les amoureux du club audonien dans l'ambiance des années 90 (la fibre de ces nouveaux maillots en atteste).

Cinq lettres qui font l'ADN du Red Star

"Culte", ces nouveaux maillots le sont assurément déjà. Au même titre qu'ils ont déjà été adoptés par les supporters du Red Star, qui se sont forcément reconnus dans la campagne (réalisée par Eva Roefs et filmée par Arthur Couvat sur une musique spécialement composée par Natural Selection et 3DDY) articulée autour de personnages incarnant cet état d'esprit que partagent tous les fans de l'équipe au logo frappé de l'étoile rouge. Les cinq lettres du nom "Culte" choisi pour le maillot ont également atteint en plein cœur les habitués de Bauer. Caractère, Unité, Loyauté, Talent, Education. Tout est dit. Et le nouveau chapitre vert et blanc ouvert.