Recopa Sudamericana: Le River l'emporte, Gallardo dans l'histoire

Vainqueur de la Copa Libertadores en décembre dernier, River Plate, entraîné par Marcelo Gallardo, a remporté la Recopa Sudamericana, l’équivalent de la Supercoupe en Amérique du Sud, face à l’Athletico Paranaense.

La formation brésilienne emmenée par Lucho Gonzalez avait remporté la manche aller 1-0, mais a sombré au Monumental (3-0), jeudi soir à Buenos Aires.

Coach de River depuis 2014, l’ancien milieu offensif devient l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club, avec 10 trophées.

⚽ ⚽ Lucas Pratto's goal in injury time put @RiverPlate ahead for good on aggregate in the #Recopa! pic.twitter.com/KHi0c5OB5i