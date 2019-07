Real Madrid-Tottenham: Les compos

Le Real Madrid et Tottenham s’affrontent ce mardi à Munich dans le cadre de la Audi Cup, un tournoi amical qui regroupe également le Bayern et Fenerbahçe.

Pour l’occasion, Zinedine Zidane aligne un 4-3-3 avec Rodrygo, Benzema et Hazard à l’offensive. En face, les arguments ne manquent pas non plus, avec Son, Kane, Eriksen ou encore Lamela sur la pelouse. Sans oublier l’ancien Lyonnais Ndombele.

Le onze du Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Kroos, Lucas Vazquez - Rodrygo, Benzema, Hazard.

Le onze de Tottenham: Gazzaniga - Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks, Lamela, Ndombele, Eriksen – Son, Kane.