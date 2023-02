Real Madrid : Toni Kroos très évasif sur son avenir au club

Samedi soir, le Real Madrid s'est imposé contre Al-Hilal en finale de la Coupe du Monde des clubs sur le score de 5-3. Un match très ouvert qui a souri aux Merengues. Les buts ont été inscrits par Vinicius Junior (x2), Federico Valverde (x2) et Karim Benzema. Lors de cette victoire et ce nouveau titre remporté par les Madrilènes, Toni Kroos était bien titulaire et a joué 74 minutes de jeu. Le milieu de terrain allemand, en fin de contrat en juin prochain, pourrait bien quitter le club après neuf belles années passées dans la capitale espagnole. Après la finale de la Coupe du Monde des Clubs, l'international allemand, champion du monde en 2014, a été très évasif sur son avenir dans la Casa Blanca.

"Il n’y a pas encore de décision. Je réfléchis à ce que je vais faire, il y a des contacts avec le club. Mon expérience me dit qu'il est préférable de parler de ces choses à l'intérieur (du club). S'il y a quelque chose d'officiel, vous le saurez. Il existe de nombreux facteurs. Une décision sera bientôt prise. Pour l'instant, ce n’est pas le cas, mais je suis très calme car aucun des deux camps ne fera de bêtises".

La suite pour le Real Madrid est la réception d'Elche mercredi prochain avant les déplacements à Osasuna et à Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions.