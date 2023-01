Real Madrid : Carlo Ancelotti fait toujours confiance à Eduardo Camavinga

Depuis son arrivée au Real Madrid, le jeune milieu de terrain français Eduardo Camavinga est en plein apprentissage. Arrivé il y a un an et demi dans la capitale espagnole, le vice-champion du monde commence à prendre du galon et de l'expérience au très haut-niveau. À seulement 20 ans, il a déjà joué 65 matchs sous les couleurs du Real Madrid, bien que ses prestations n'aient pas toujours été mises en lumière. Face au FC Barcelone lors de la défaite 3-1 en Super Coupe d'Espagne, le jeune Français est sorti à la mi-temps. Ce n'est pas la première fois que son entraîneur, Carlo Ancelotti, fait sortir son milieu de terrain à la pause, et il s'en est excusé en conférence de presse. Il a d'ailleurs indiqué qu'il faisait toujours confiance à Eduardo Camavinga et a même laissé entendre qu'il serait titulaire lors du match contre Villarreal jeudi soir.

"Contre Valence, c'était un remplacement tactique. Il a bien joué, je l'ai changé juste pour éviter de finir le match à dix (Camavinga avait été averti). C'est vrai qu'il y aurait pu avoir du mieux dans l'aspect défensif, mais je l'ai changé pour mettre plus de joueurs devant (contre le FC Barcelone cette fois). Il fait bien son travail, moi j'ai toujours une grande confiance en lui. C'est vrai que je l'ai fait sortir deux fois à la mi-temps... Je n'ai pas toujours été juste avec lui. Mais la confiance est totale. Et demain, il apportera beaucoup à l'équipe, comme toujours."

Selon L'Equipe, le jeune français pourrait être testé au poste de sentinelle lors de la rencontre contre le Sous-Marin Jaune.