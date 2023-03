Real Madrid : Carlo Ancelotti assure que tout va bien pour Karim Benzema

Ce mercredi soir, le Real Madrid reçoit Liverpool pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le tenant du titre s'est imposé 5-2 sur la pelouse d'Anfield au match aller et devrait pouvoir se qualifier sans encombre devant son public du Santiago Bernabeu.

Pour cette rencontre, le Real Madrid pourra compter sur Karim Benzema de retour après un nouveau pépin physique cette saison. En conférence de presse, son entraîneur Carlo Ancelotti s'est montré rassurant quant à la participation de son Ballon d'Or 2022 et sur ses dispositions malgré sa brouille par médias interposés avec Didier Deschamps.

"Je le sens bien. Demain (mercredi, NDLR), il sera à 100%. Il est revenu à l'occasion de l'entraînement collectif dimanche, et il avait fait de bonnes séances de travail avant. Il est à fond, surmotivé. Pour Karim, pour le club, c'est une compétition très importante. C'est assez clair, assez simple. L’affaire avec Deschamps ? C'est une question personnelle. Je les respecte beaucoup tous les deux, Didier Deschamps a aussi joué pour moi (à la Juventus Turin en 1999, NDLR). Mais c'est un sujet dont Karim ne parle pas du tout, donc je ne pense pas que ça l'affecte, pas du tout. On doit essayer de jouer du mieux possible, de mettre en place le match de la même manière qu'à l'aller. On doit essayer de gagner le match. (...) On ne va pas préparer ce match en prenant en compte notre avantage."