Real Madrid : Asensio, c'est flou

Dans les derniers jours du marché, Carlo Ancelotti a admis que Marco Asensio voulait quitter le Real et maintenant, après être resté, le joueur se trouve dans une position délicate. Le contrat du Majorquin expire l'été prochain, ce qui signifie qu'il pourra négocier avec d'autres clubs en janvier. Il n'y a pas non plus d'indice de la signature d'un nouveau bail avec le club.

Vers un départ en janvier ?

Dans sa chronique exclusive avec Caught Offside, le gourou italien des transferts Fabrizio Romano a évalué la situation. "Asensio voulait une nouvelle opportunité cet été, il a été proposé à des clubs anglais mais il n'y avait pas la bonne proposition. La situation au Real Madrid est difficile, Asensio veut jouer mais tout sera décidé à partir de janvier. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord pour prolonger son contrat. Je pense qu'il serait parfait en Premier League, ou en Bundesliga, mais aussi en Serie A, car le Milan l'apprécie depuis longtemps."