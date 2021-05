Hector Cuper a signé dimanche le contrat qui fait de lui le nouveau sélectionneur de la RD Congo. Le technicien argentin, qui conduisit le FC Valence en finale de la Ligue des Champions, s'est engagé pour une durée de deux ans. "L'objectif assigné au nouvel entraîneur de Léopards est de qualifier la RDC à la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2021 et redorer l’image du pays à la Coupe d’Afrique des Nations", peut-on lire sur le site officiel de la FECOFA. "Le ministre des Sports a (...) a demandé au nouveau sélectionneur d’instaurer la discipline au sein du groupe et d’apporter les résultats positifs", ajoute ce communiqué de l'instance dirigeante.





Passé sur le banc de l'Égypte, celui qui qualifia les Pharaons pour la Coupe du monde 2018 puis les mena jusqu'à la finale de la CAN 2019 va prendre contact avec son groupe lors du rendez-vous FIFA du mois de juin. Les Léopards débuteront leur rassemblement ce lundi à Tunis. 30 joueurs, parmi lesquels ne figure pas Chancel Mbemba (FC Porto), sont attendus pour ce stage qui sera ponctué de deux matchs amicaux, contre la Tunisie le 5 juin puis le Mali le 11 juin. Il s'agira de préparer les deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022, programmées au mois de septembre prochain.