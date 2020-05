L'AS Vita Club n'a plus de président. Treize ans après son arrivée en poste, le général Gabriel Amisi a officiellement démissionné jeudi, annoncent les médias congolais. C'est le jour de son anniversaire que le militaire a annoncé ce qu'il présente comme une "retraite". Le conseil suprême des Dauphins Noirs a lancé dans la foulée un appel à candidatures pour sa succession. Au bilan de celui qui est surnommé "Tango Four", trois titres de champion de Linafoot, et deux finales de Coupes africaines perdues : la Ligue des Champions en 2014 et la Coupe de la Confédération en 2018.



🚨 OFFICIEL : Le général Gabriel Amisi dit « Tango Four » vient de démissionné au poste du President de Coordination de l’AS VITA CLUB, la remise a été faite avec le Conseil Suprême. pic.twitter.com/XublqsnZ4e

— A.S VITA CLUB (@AsVitaOfficiel) May 28, 2020