Le TP Mazembe dans de sales draps. Le club du président Moïse Katumbi n’est pas le vainqueur du championnat en RD Congo 2020-2021. Et doit par conséquent rendre trophée, médailles et cagnotte qui lui ont été remis. La demande est faite par la Fecofa (Fédération congolaise de football association) qui indique respecter une sentence du TAS (Tribunal arbitral du sport). Les faits remontent à l’année dernière. A l’issue de la saison, alors que Vita Club l’emporte sur le terrain, le titre est attribué à Mazembe après un retrait de 9 points aux Dauphins Noirs en raison de réserves émises contre l’éligibilité du joueur Zao Matutala.



Redescendu à la 3è place du championnat, V Club est privé de Ligue des Champions. Mais depuis, les Kinois n’ont pas davantage lâché l’affaire. L’AS Vita Club est passée devant le TAS qui aujourd’hui rend son verdict. C’est donc l’AS Vita Club le vrai champion de la saison 2020-2021. Mazembe doit tout rendre au nouveau champion, sans oublier les 100 000 dollars de la cagnotte. Et les Corbeaux ont jusqu’au 14 mars prochain pour se conformer. Mais l'affaire n'est surement pas terminée, puisque la formation de Moïse Katumbi n’entend pas lâcher l’affaire.