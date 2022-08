RD Congo : Desabre, c’est 3 ans chez les Léopards

Début de mission pour Sébastien Desabre. Le technicien français nommé au début du mois à la tête de la RD Congo a signé ce mardi son contrat. Il s'est engagé pour les trois prochaines années avec les Léopards en remplacement de l'Argentin Hector Cuper, remercié après les piètres débuts de la RD Congo dans les éliminatoires de la CAN 2024. Après deux matchs, Cédric Bakambu et ses coéquipiers ne comptent en effet aucun point.



Très heureux de démarrer ce nouveau challenge avec les Léopards de la RDC. Naza content. pic.twitter.com/F2rMBN19Ez

— Sebastien Desabre (@Seb_Desabre) August 23, 2022

Un gros CV africain

Au milieu d'un imbroglio avec son club des Chamois Niortais en Ligue 2 française, Desabre a enfin réussi à se libérer de son contrat pour retourner en Afrique. Un continent qu'il connait bien pour avoir entrainé en Côte d'Ivoire (ASEC Mimosas), au Cameroun (Coton Sport), en Tunisie (Espérance de Tunis), en Angola (Libolo) ou encore en Egypte (Pyramids). Pour ses aventures à la tête de sélection, il est déjà passé en Ouganda, pays qu'il a qualifié pour la CAN 2019. Le technicien de 46 ans a désormais la lourde tâche de redresser les Léopards dans les qualifications de la CAN 2023 et espérer une qualification pour la phase finale en Côte d'Ivoire.