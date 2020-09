La Fédération congolaise de football (Fecofa) a communiqué la, et les matchs. Le sélectionneur, Christian Nsengi, achez les Léopards les six éléments suivants : Gédéon Kalulu (AC Ajaccio), Peter Mutumosi (Urartu, Arménie), Joël Beya (TP Mazembe), Nill De Pauw (Antwerp), Nicke Kabamba (Kilmarnock) et Yoane Wissa (Lorient). Parmi les habitués, on relève les(Beijing Guoan), Paul-José Mpoku (Al-Wahda), Jackson Muleka et Merveille Bope (Standard Liège), tandis que Jordan Nkololo (FC Riga) effectue son retour après trois ans d'absence.Présélectionnés en mars dernier, les binationaux(Monaco), et Beni Badibanga (Mouscron) ne figurent pas cette fois sur la liste.