Rayo Vallecano : le club sanctionné après les insultes de ses supporters à Zozulya

Souvenez-vous, le 15 décembre, le Rayo Vallecano recevait Albacete. Le match avait été interrompu à la mi-temps (0-0) car Roman Zozulya, attaquant d'Albacete, était [LINK url="https://sports.orange.fr/football/espagne/article/espagne-un-match-de-liga-segunda-arrete-apres-des-chants-insultant-zozulya-CNT000001m7Ewg.html "]insulté de nazi[/LINK] par les fans locaux. La Fédération espagnole de football (RFEF) a tranché ce vendredi et décidé de sanctionner le Rayo Vallecano. Le club de la banlieue madrilène a écopé d'une amende de 18 000 euros, et devra fermer la tribune d'où provenaient les chants pour deux matchs, contre Girona et Lugo, début janvier. De plus, la deuxième mi-temps contre Albacete, dont la date n'a pas encore été définie, se jouera à huis clos. Les sanctions n'ont pas rendu indifférent le Rayo. Le président du club, Raúl Martin Presa, a réagi lors d'une conférence de presse organisée dans l'urgence, comme le rapporte AS. « C'est une atrocité de sanctionner le club de 18 000 euros pour des faits qu'il n'a pas pu éviter malgré tous les moyens qu'il avait à sa disposition. » Felipe Luna, directeur de la sécurité du club, est lui aussi monté au créneau : « Il n'est pas non plus juste de reprendre le jeu à huis clos. De nombreux fans ne soutiennent pas ces chansons et ils sont également punis. Ce n'est pas juste. »Prêté par le Betis Séville au Rayo Vallecano en 2017, Roman Zozulya avait refusé de rejoindre le club. L'Ukrainien avait été la cible d'insultes de la part des fans du Rayo. Ces derniers le traitaient de nazi et l'accusaient d'être lié à l'extrême droite, ce que le joueur a nié.