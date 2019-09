Rapinoe rêve de jouer au Barça

Meilleure joueuse de la Coupe du monde 2019, Megan Rapinoe, qui évolue actuellement du côté du Reign FC de Seattle, a confié être "ouverte à toutes les offres" au cours d’un entretien accordé à beIN SPORTS. "L'idée de jouer à l'étranger est très attirante, j'adore voyager. J'ai joué à Lyon pendant un an et j'avais beaucoup apprécié... Peut-être qu'à la fin de ma carrière, je pourrais évoluer en Espagne", a ajouté l’ancienne Lyonnaise.

A 34 ans, l’Américaine se verrait bien porter un jour les couleurs du FC Barcelone, son club de cœur. "La manière dont joue Barcelone est magnifique et inspirante, c'est un plaisir de les regarder jouer. L'Atlético (de Madrid) joue avec beaucoup d'intensité, et évidemment le Real a des grands joueurs, mais Barcelone est le club numéro un dans mon cœur."

"I'm getting a little bit older, do they want an aging Megan Rapinoe? I'm open to all offers."@mPinoe talks about a late-career move to Spain, @FCBarcelona being the @LaLigaEN team of her ❤️ and more. See more ⏯https://t.co/hpUGq9lOSB pic.twitter.com/UHVh7Ss2gs