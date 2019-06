Rami: "En aucun cas je ne mène de double vie"

De son incapacité à digérer le titre mondial, il y a un an, à ses derniers déboires dans sa vie privée, Adil Rami vit une nouvelle intersaison contrariée.

Avec la fracassante annonce de sa rupture avec Pamela Anderson, qui accuse son ex qu’elle traite de "monstre" d’avoir mené "une double vie" tout au long de leur relation. Une accusation à laquelle le joueur a cru bon de répondre via son compte Instagram. "Je ne pense pas que nous devrions dévoiler notre intimité, notre histoire, qui ne regarde que nous. Sur ce point, je tiens cependant à faire la lumière. En aucun cas je ne mène de double vie, je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect. C'est vrai j'aurais dû être plus transparent dans cette relation ambiguë. Je l'assume", lance-t-il au sujet de celle qui est la mère de ses deux jumeaux, Zayn et Madi, et qu’il avait quittée après son accouchement.