Quand un jeune supporter de Bolivar supplie Juanmi Callejon de ne pas quitter le club

@A_SuarezDoreski

pic.twitter.com/RthLimxeOt

— Actu Foot (@ActuFoot_) 30 décembre 2019

Après cinq ans à Bolivar (D1 bolivienne), Juanmi Callejon, frère jumeau de José (Naples), a annoncé son départ du club pour « raisons personnelles ». L'Espagnol a joué ce week-end son dernier match contre Royal Pari (2-2). Une rencontre au cours de laquelle il a inscrit son 36e but de l'année, et qui a été suivie par un événement marquant. A la fin du match, un enfant s'est jeté sur le joueur pour lui faire un câlin et le supplier de ne pas quitter le club. Cette image témoigne de la côte de popularité qu'a le joueur à Bolivar. En cinq ans au club, Juanmi a inscrit plus de 120 buts en championnat.Cette scène émouvante a touché l'attaquant. Il a donné son maillot à son jeune fan avant de fondre en larmes.