Quand Royal suggère des équipes mixtes

"Extraordinaire." Comme beaucoup de Français et malgré l’élimination précoce des Bleues, Ségolène Royal a été complètement conquise par la Coupe du monde féminine, dont la première édition hexagonale, qui prendra fin dimanche à Lyon avec la finale opposant les Etats-Unis aux Pays-Bas, s’est révélée être un véritable succès populaire.

L’ancienne candidate à l’élection présidentielle de 2007, qui occupe aujourd’hui le poste d’ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique, a évoqué le sujet dans une interview accordée à Yahoo, et formulé une proposition pour le moins originale.

"On verra peut-être un jour des équipes mixtes. Ce serait formidable. On me dira: « C’est impossible, mais qu’est-ce qu’elle raconte… » Mais pourquoi pas du foot avec des équipes mixtes ? Vous imaginez le spectacle ?", a-t-elle ainsi lancé. Ce qui n’a pas manqué de déclencher nombre de réactions, pas vraiment bienveillantes, sur les réseaux sociaux.

En tout cas, pour l’ex-ministre, les footballeuses du Mondial, en quelques semaines, "ont fait plus pour la cause des femmes que des mois et des années de discours et de combat. Et la projection des petites filles dans ces athlètes fortes, efficaces, joyeuses et féminines. Elles gardent les cheveux longs, elles sont maquillées. (…) Ce qu’ont dit les observateurs et les arbitres, c’est que les femmes sont beaucoup plus correctes que les hommes. Elles ne s’insultent pas, ça ne conteste pas, ce n’est pas violent", apprécie-t-elle encore.