La formation d’Al-Sadd reprend le chemin du terrain ce samedi avec un duel contre Al-Khor pour le compte de la QSL. Les champions de Qatar ne pourront pas compter sur les consignes de leur entraineur Xavi durant cette partie. Le jeune technicien espagnol sera chez lui, car touché par le coronavirus. Le champion du monde 2010 a lui-même annoncé la nouvelle via le compte Twitter de son club. Il a précisé cependant qu’il se sentait « bien », et qu’il n’y avait pas lieu de trop s’inquiéter pour lui.



Xavi : Today I won’t be able to join my team on their comeback to the official competition. David Prats will be there on my behalf as head of the technical staff - coach to the @alsaddsc reserves. pic.twitter.com/HDvRd9ZN46